Зидан отказался возглавить «ПСЖ» по двум причинам

В «ПСЖ» наметилась очередная смена тренера, Маурисио Почеттино был уведомлен о том, что летом ему укажут на дверь - это случилось после провала «ПСЖ» в Кубке Франции, где команда вылетела в 1/8 финала. Как выяснилось, руководство парижского гранда было готово «попросить вон» Почеттино и чуть раньше, но желаемый ими кандидат на место у руля клуба, Зинедин Зидан, отказался возглавить команду в силу двух причин.

Во-первых, Зидан считает проблемной ситуацию с менеджментом в «ПСЖ», а во вторых, в команде слишком много лишнего балласта - бесполезных игроков и персонала, сообщает Le Parisien. При этом остается открытым вопрос, возглавит ли Зидан «ПСЖ» летом, ведь эти проблемы могут и не решиться в ближайшие месяцы.