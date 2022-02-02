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Чемпионат Франции. 1 лига

Зидан отказался возглавить «ПСЖ» по двум причинам

02 Февраля 2022 • 00:56 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
4.20 3.70 1.85
06.02 22:45

В «ПСЖ» наметилась очередная смена тренера, Маурисио Почеттино был уведомлен о том, что летом ему укажут на дверь - это случилось после провала «ПСЖ» в Кубке Франции, где команда вылетела в 1/8 финала. Как выяснилось, руководство парижского гранда было готово «попросить вон» Почеттино и чуть раньше, но желаемый ими кандидат на место у руля клуба, Зинедин Зидан, отказался возглавить команду в силу двух причин.

Во-первых, Зидан считает проблемной ситуацию с менеджментом в «ПСЖ», а во вторых, в команде слишком много лишнего балласта - бесполезных игроков и персонала, сообщает Le Parisien. При этом остается открытым вопрос, возглавит ли Зидан «ПСЖ» летом, ведь эти проблемы могут и не решиться в ближайшие месяцы.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Маурисио Почеттино
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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