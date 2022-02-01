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Чемпионат Франции. 1 лига

Руководители «ПСЖ» сообщили Почеттино о предстоящем увольнении

01 Февраля 2022 • 22:32 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
4.20 3.70 1.85
06.02 22:45

Руководство «ПСЖ», похоже, признало, что год назад сделало неправильную ставку, сменив на посту главного тренера Томаса Тухеля на Маурисио Почеттино. В то время как немецкий наставник взял Лигу чемпионов с «Челси», его аргентинский преемник не смог даже выиграть чемпионат Франции.

По данным журналиста Адриен Гренье, руководители «ПСЖ» сообщили Почеттино о том, что трудовые отношения с ним закончатся в летнее межсезонье.

Напомним, что в понедельник парижане остались за бортом розыгрыша национального Кубка, проиграв в 1/8 финала «Ницце». Предполагается, что новым наставником «Пари Сен-Жермен» станет Зинедин Зидан.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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