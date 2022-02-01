Руководители «ПСЖ» сообщили Почеттино о предстоящем увольнении

Руководство «ПСЖ», похоже, признало, что год назад сделало неправильную ставку, сменив на посту главного тренера Томаса Тухеля на Маурисио Почеттино. В то время как немецкий наставник взял Лигу чемпионов с «Челси», его аргентинский преемник не смог даже выиграть чемпионат Франции.

По данным журналиста Адриен Гренье, руководители «ПСЖ» сообщили Почеттино о том, что трудовые отношения с ним закончатся в летнее межсезонье.

Напомним, что в понедельник парижане остались за бортом розыгрыша национального Кубка, проиграв в 1/8 финала «Ницце». Предполагается, что новым наставником «Пари Сен-Жермен» станет Зинедин Зидан.