Эррера опроверг слухи об уходе из «ПСЖ»

Полузащитник Андер Эррера не собирается покидать «ПСЖ» вопреки слухам о том, что он мог бы перебраться в «Лион». Информация о том, что «ткачи» желают взять 32-летнего игрока в аренду, дабы усилить команду в срочном порядке, появилась буквально накануне. Сейчас «Лион» идет лишь десятым в турнирной таблице Лиги 1, что красноречиво свидетельствует о необходимости определенных кадровых подвижек.

Однако Эррера не хочет ничего нигде менять - в своем «Инстаграме» он опубликовал фото с новостью об интересе «Лиона» и подписал публикацию как «фэйк ньюз», то есть «ложная новость». Впрочем, так ли это на самом деле, покажут ближайшие дни.