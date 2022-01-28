Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Эррера опроверг слухи об уходе из «ПСЖ»

28 Января 2022 • 07:53 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
4.35 3.75 1.80
06.02 22:45

Полузащитник Андер Эррера не собирается покидать «ПСЖ» вопреки слухам о том, что он мог бы перебраться в «Лион». Информация о том, что «ткачи» желают взять 32-летнего игрока в аренду, дабы усилить команду в срочном порядке, появилась буквально накануне. Сейчас «Лион» идет лишь десятым в турнирной таблице Лиги 1, что красноречиво свидетельствует о необходимости определенных кадровых подвижек.

Однако Эррера не хочет ничего нигде менять - в своем «Инстаграме» он опубликовал фото с новостью об интересе «Лиона» и подписал публикацию как «фэйк ньюз», то есть «ложная новость». Впрочем, так ли это на самом деле, покажут ближайшие дни.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион ПСЖ Андер Эррера трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЛИЛЛЬ ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
08:15 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» близок к аренде игрока «Тоттенхэма»
07:53 · Франция. Лига 1
Эррера опроверг слухи об уходе из «ПСЖ»
05:01 · Англия. Премьер-лига
Стала известна сумма, которую уплатит «Ньюкасл» за трансфер Гимараэша
00:50 · Франция. Лига 1
«Лион» отклонил предложение в размере 60 миллионов евро от гранда АПЛ за своего лидера слухи
00:37 · Франция. Лига 1
Рамос признался - перед тем, как перейти в «ПСЖ», советовался с Месси и Неймаром 3
00:17 · Италия. Серия А
Данилу Перейра - идея для «Ромы» слухи
27 Января
23:50 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» получает предложения по Минамино
23:00 · Германия. Бундеслига
«Лион» хочет подписать Эрреру
21:52 · Франция. Лига 1
Рамос: «Лучшие футболисты мира хотят в «ПСЖ», это уникальный проект» 2
21:18 · Франция. Лига 1
Марсело перейдёт в «Бордо»
13:26 · Италия. Серия А
«Монако» отдал Пеллегри в аренду «Торино» официально
12:17 · Франция. Лига 1
Вейналдум отреагировал на слухи об уходе из «ПСЖ»
10:18 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» усилится защитником «Лилля»
10:11 · Франция. Лига 1
Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»
09:51 · Испания. Ла Лига
Клуб Ла Лиги готов подписать Ндомбеле
Все новости
Рекомендуем