Ди Мария получил травму за полторы недели до матча с «Реалом»

Поединок с «Лиллем», который складывался для «ПСЖ» положительно с точки зрения результата, обернулся неприятной новостью под конец первого тайма. Вингер команды Анхель ди Мария после ряда столкновений с защитниками соперника попросил замену, ссылаясь на боли в голени.

Таким образом, аргентинец рискует отправиться в лазарет парижан и пропустить первую встречу с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, которая запланирована на 15 февраля.

В текущем сезоне ди Мария является ключевым футболистом «ПСЖ», записав на свой счет восемь результативных действий в 18 матчах во всех турнирах.