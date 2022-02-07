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Ди Мария получил травму за полторы недели до матча с «Реалом»

07 Февраля 2022 • 00:16 Комментировать
Лилль
1:5
ПСЖ
окончен

Поединок с «Лиллем», который складывался для «ПСЖ» положительно с точки зрения результата, обернулся неприятной новостью под конец первого тайма. Вингер команды Анхель ди Мария после ряда столкновений с защитниками соперника попросил замену, ссылаясь на боли в голени.

Таким образом, аргентинец рискует отправиться в лазарет парижан и пропустить первую встречу с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, которая запланирована на 15 февраля.

В текущем сезоне ди Мария является ключевым футболистом «ПСЖ», записав на свой счет восемь результативных действий в 18 матчах во всех турнирах.

Проследить за дальнейшими событиями в противостоянии с «Лиллем» можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru.
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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Анхель Ди Мария
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окончен Страсбург 1:0 Нант 1.77 3.70 4.60
окончен Ницца 0:1 Клермон
окончен Ренн 2:0 Брест
окончен Лилль 1:5 ПСЖ 4.20 3.80 1.90
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