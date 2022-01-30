Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» в последние дни трансферного окна предпримет попытку подписать лидера «Лилля» слухи

30 Января 2022 • 00:51 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
4.35 3.75 1.80
06.02 22:45

До конца зимнего трансферного окна остается менее двух суток, а «Арсенал» до сих пор не нашёл замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу, которого пару недель назад отстранили от команды. После того, как лондонцы потерпели неудачу в переговорах с Душаном Влаховичем, клуб попытается приобрести форварда «Лилля» Джонатана Дэвида.

Подобной информацией поделился портал ESPN. Стоит отметить, что «канонирам» придется сделать по-настоящему стоящее предложение французской стороне. Эксперты Transfermarkt оценивают канадского футболиста в 50 миллионов евро. Более того, действующий контракт 22-летнего Дэвида с «Лиллем» рассчитан еще на три с половиной года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лилль Арсенал Лондон Джонатан Дэвид
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЛИЛЛЬ ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Января
00:56 · Англия. Премьер-лига
У де Хеа могут возникнуть проблемы при новом тренере, считают близкие к «Манчестер Юнайтед» эксперты
00:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» в последние дни трансферного окна предпримет попытку подписать лидера «Лилля» слухи
00:38 · Англия. Премьер-лига
«Он поможет» - бывший игрок «Арсенала» сватает Обамеянга в «Эвертон»
00:26 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» охмуряет нападающего «Реймса»
00:24 · Англия. Чемпионшип
​Матч Чемпионшипа останавливали из-за остановки сердца у фаната – он скончался в больнице
00:07 · Англия. Премьер-лига
Луис Диас начал проходить медосмотр для трансфера в «Ливерпуль»
29 Января
23:40 · Англия. Премьер-лига
​«Брентфорд» ещё надеется подписать Эриксена слухи
23:30 · Англия. Премьер-лига
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» нынче кочует по аравийской пустыне - сменил один саудовский клуб на другой
23:27 · Англия. Премьер-лига
​Тевес играл с Месси и Роналду и получил вопрос, кто лучше
23:10 · Англия. Премьер-лига
У Обамеянга до сих пор есть вариант из Саудовской Аравии, если сорвётся переход в «Барселону» слухи
21:57 · Англия. Премьер-лига
​Дембеле может уйти из «Барселоны» – у игрока 4 варианта слухи
21:54 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» представила Адама Траоре в качестве нового игрока команды официально
21:45 · Англия. Премьер-лига
​Исак замечен в Лондоне – он может перейти в «Арсенал» слухи
21:25 · Англия. Премьер-лига
Минамино намерен покинуть «Ливерпуль» в случае прихода Луиса Диаса
21:19 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Гимараэша из «Лиона» в «Ньюкасл» завершён, клуб готовит официальное заявление
Все новости
Рекомендуем