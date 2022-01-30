До конца зимнего трансферного окна остается менее двух суток, а «Арсенал» до сих пор не нашёл замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу, которого пару недель назад отстранили от команды. После того, как лондонцы потерпели неудачу в переговорах с Душаном Влаховичем, клуб попытается приобрести форварда «Лилля» Джонатана Дэвида.

Подобной информацией поделился портал ESPN. Стоит отметить, что «канонирам» придется сделать по-настоящему стоящее предложение французской стороне. Эксперты Transfermarkt оценивают канадского футболиста в 50 миллионов евро. Более того, действующий контракт 22-летнего Дэвида с «Лиллем» рассчитан еще на три с половиной года.