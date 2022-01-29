Рамос снова может отправиться в лазарет – он рискует пропустить матчи с «Реалом» в Лиге чемпионов

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос только лишь недавно вылечился от травмы, которая не позволяла ему должным образом выступать на высоком уровне в течение первой половины сезона. Но, теперь испанец рискует снова отправиться в лазарет команды после того, как он досрочно завершил тренировку, почувствовав дискомфорт в мышцах.

Подобными сведениями поделилось местное издание Le Parisien. Не исключается, что повреждение снова выбьет футболиста из строя на неопределенный отрезок времени. Таким образом, под вопросом остается его участие в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Первый поединок со «сливочными» запланирован на 15 января, а выездная встреча на «Сантьяго Бернабеу» состоится 9 марта.