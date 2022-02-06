Наставник «Лилля»: «Месси остаётся великим игроком, несмотря на возникшие проблемы во Франции»

Главный тренер «Лилля» Жослен Гурвеннек накануне противостояния с «ПСЖ» в рамках Лиги 1 поделился своим мнением касательно неудачных выступлений звездного новичка парижан Лионеля Месси. Он заявил, что удручающие показатели аргентинца в текущем сезоне не должны затмить все его предыдущие достижения.

«Да, у него возникли определенные проблемы во Франции, но он по-прежнему остается великим игроком. Для нашего первенства является огромным плюсом наличие Лео. Надеюсь, что он еще долго будет радовать болельщиков», - приводит слова Гурвеннека портал PSG Talk.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги 1 Месси отметился лишь одним голом. При этом, он 44 раза пытался угрожать воротам оппонентов.