Летом Икарди может уйти в «Милан»

Аргентинский нападающий Мауро Икарди редко попадает в стартовый состав «ПСЖ», и он подыскивал возможные варианты работы уже сейчас, в январе. Сделка с «Ювентусом» не состоялась, несмотря на декабрьские контакты, туринцы переключились на Влаховича, как только появилась такая возможность, и Мауро остался не у дел.

Однако летом, судя по всему, он все-таки вернется в Италию. Как сообщает Calciomercato.it, в его услугах заинтересован «Милан». Ранее Икарди, напомнил, уже играл в Милане, но в составе «Интера» - до своего разрыва с «неррадзурри» два года тому назад.

В текущем сезоне Икарди сыграл в общей сложности в 24 матчах, но лишь в половине из них появился в стартовом составе, и лишь 47 минут в Лиге чемпионов. Аргентинец записал на свой счет пять голов.