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Летом Икарди может уйти в «Милан»

03 Февраля 2022 • 07:03 Комментировать
Лилль
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ПСЖ
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06.02 22:45

Аргентинский нападающий Мауро Икарди редко попадает в стартовый состав «ПСЖ», и он подыскивал возможные варианты работы уже сейчас, в январе. Сделка с «Ювентусом» не состоялась, несмотря на декабрьские контакты, туринцы переключились на Влаховича, как только появилась такая возможность, и Мауро остался не у дел.

Однако летом, судя по всему, он все-таки вернется в Италию. Как сообщает Calciomercato.it, в его услугах заинтересован «Милан». Ранее Икарди, напомнил, уже играл в Милане, но в составе «Интера» - до своего разрыва с «неррадзурри» два года тому назад.

В текущем сезоне Икарди сыграл в общей сложности в 24 матчах, но лишь в половине из них появился в стартовом составе, и лишь 47 минут в Лиге чемпионов. Аргентинец записал на свой счет пять голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Мауро Икарди
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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