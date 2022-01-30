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Почеттино: «Мбаппе и Месси уже находят связь на поле»

30 Января 2022 • 22:04 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
4.35 3.75 1.80
06.02 22:45

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился деталями подготовки команды ко второй половине сезона, где парижанам предстоит решать глобальные задачи на международной арене. В частности, наставник снова заговорил о том, как в коллектив вливается Лионель Месси, учитывая его недавнее заболевание коронавирусом.

«Тренерский штаб доволен тем, как Лео работал на этой неделе. Думаю, он в состоянии вернуться в прежний ритм. Их взаимоотношения с Мбаппе на футбольном поле? Они уже находят связь, это два очень сильных футболиста», - прокомментировал Почеттино в эфире RMC Sport.

Напомним, что 15 февраля «ПСЖ» на своей домашней арене будет принимать «Реал» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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