Почеттино: «Мбаппе и Месси уже находят связь на поле»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился деталями подготовки команды ко второй половине сезона, где парижанам предстоит решать глобальные задачи на международной арене. В частности, наставник снова заговорил о том, как в коллектив вливается Лионель Месси, учитывая его недавнее заболевание коронавирусом.

«Тренерский штаб доволен тем, как Лео работал на этой неделе. Думаю, он в состоянии вернуться в прежний ритм. Их взаимоотношения с Мбаппе на футбольном поле? Они уже находят связь, это два очень сильных футболиста», - прокомментировал Почеттино в эфире RMC Sport.

Напомним, что 15 февраля «ПСЖ» на своей домашней арене будет принимать «Реал» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.