Во Франции подтвердили наличие трудностей с адаптацией у Месси – клуб никак не помогает аргентинцу освоиться

На днях появилась информация, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси во время совместного ужина в одном из испанских ресторанов пожаловался своим бывшим партнерам по «Барселоне» на проблемы с адаптацией в Париже. Эти слухи спустя несколько суток подтвердили и французские источники.

Журналист Франческ Агилар поделился сведениями, согласно которым аргентинцу действительно некомфортно в новой команде. Руководство «ПСЖ» понимает всю ситуацию, но по различным причинам пока никак не предлагает Месси помощь в появившихся трудностях.

Также отмечается, что отправной точкой в отношениях между Лео и «ПСЖ» может стать противостояние с «Реалом» в Лиге чемпионов, если игрок сможет должным образом себя проявить.