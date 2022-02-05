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Чемпионат Франции. 1 лига

Во Франции подтвердили наличие трудностей с адаптацией у Месси – клуб никак не помогает аргентинцу освоиться

05 Февраля 2022 • 20:33 Комментировать (1)
Лилль
...
ПСЖ
3.85 3.80 1.90
06.02 22:45

На днях появилась информация, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси во время совместного ужина в одном из испанских ресторанов пожаловался своим бывшим партнерам по «Барселоне» на проблемы с адаптацией в Париже. Эти слухи спустя несколько суток подтвердили и французские источники.

Журналист Франческ Агилар поделился сведениями, согласно которым аргентинцу действительно некомфортно в новой команде. Руководство «ПСЖ» понимает всю ситуацию, но по различным причинам пока никак не предлагает Месси помощь в появившихся трудностях.

Также отмечается, что отправной точкой в отношениях между Лео и «ПСЖ» может стать противостояние с «Реалом» в Лиге чемпионов, если игрок сможет должным образом себя проявить.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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Комментарии (1)
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Арссер
05 Февраля 2022 в 20:43
Так вроде профи он, какие адаптации
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окончен Сент-Этьен 3:1 Монпелье 2.65 3.15 2.80
05.02  23:00 Монако ... Лион 2.12 3.75 3.35
06.02  15:00 Лорьян ... Ланс 3.60 3.55 2.08
06.02  17:00 Труа ... Метц 2.17 3.50 3.40
06.02  17:00 Реймс ... Бордо 2.12 3.45 3.55
06.02  17:00 Страсбург ... Нант 1.95 3.60 4.00
06.02  17:00 Ницца ... Клермон 1.62 4.20 5.40
06.02  19:00 Ренн ... Брест 1.58 4.30 5.80
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