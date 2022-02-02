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Бывший игрок «ПСЖ» откровенно высказался по поводу главной проблемы клуба

02 Февраля 2022 • 01:10 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
4.20 3.70 1.85
06.02 22:45

«ПСЖ», обладая огромнейшим бюджетом, никак не может заставить его работать должным образом и ковать успех за успехом - у команды регулярно возникают проблемы даже на внутренней арене, не говоря уже о внешней, где, кроме выхода в финал Лиги чемпионов в скомканном сезоне 2019/2020, добиться не удалось больше ничего. В это трудно поверить, но до сих пор единственным европейским трофеем клуба является победа в Кубке Кубков в 1996 году.

Бывший игрок клуба Жером Ротен поделился своим видением главной проблемы клуба.

- Состав сильно раздут, при этом никто не хочет никуда уходить, и, соответственно, Почеттино не может усилить команду согласно своим видениям. Леонардо своим подходом создает большие проблемы, потому что он только покупает, но никого не продает. Нужно иметь подход, к футболистам, к менеджерам других команд, договариваться с ними, убеждать игроков переходить в другие клубы, если сотрудничество с ними не приносит пользы. Всего этого нет, и Леонардо в ответе за складывающуюся ситуацию, - считает Ротен, слова которого цитирует RMC Sport.

Ротен выступал за «ПСЖ» с 2004 по 2010 год, проведя 139 матчей в составе клуба.

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ПСЖ Жером Ротен
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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