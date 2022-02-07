Почеттино: «Месси - лучший в мире»

Нападающий Лео Месси блеснул в выездном матче «ПСЖ», который разгромил «Лилль» со счетом 5:1. Аргентинец забил гол, а также записал на свой счет результативную передачу. Маурисио Почеттино, наставник парижского клуба, не скрывает своих восторгов в адрес соотечественника.

- Никогда не сомневался, что Месси - лучший в мире. Просто потребовалась адаптация, к тому же был коронавирус, месяц без футбола. Лео надо продолжать в том же духе, - заявил Почеттино, слова которого цитирует Goal.

Месси перебрался в «ПСЖ» в прошлом году, ранее он практически всю карьеру провел в «Барселоне». В текущем сезоне он провел 13 матчей в чемпионате, забив два гола.