Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино: «Месси - лучший в мире»

07 Февраля 2022 • 05:24 Комментировать
Лилль
1:5
ПСЖ
окончен

Нападающий Лео Месси блеснул в выездном матче «ПСЖ», который разгромил «Лилль» со счетом 5:1. Аргентинец забил гол, а также записал на свой счет результативную передачу. Маурисио Почеттино, наставник парижского клуба, не скрывает своих восторгов в адрес соотечественника.

- Никогда не сомневался, что Месси - лучший в мире. Просто потребовалась адаптация, к тому же был коронавирус, месяц без футбола. Лео надо продолжать в том же духе, - заявил Почеттино, слова которого цитирует Goal.

Месси перебрался в «ПСЖ» в прошлом году, ранее он практически всю карьеру провел в «Барселоне». В текущем сезоне он провел 13 матчей в чемпионате, забив два гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Лилль 1:5 ПСЖ 4.20 3.80 1.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Февраля
05:24 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Месси - лучший в мире»
02:40 · Франция. Лига 1
Беспроигрышная серия «ПСЖ» продолжается уже 14 матчей - это самая длинная открытая серия в Топ-5
00:44 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» забил 5 мячей на поле чемпиона Франции 2
00:16 · Франция. Лига 1
Ди Мария получил травму за полторы недели до матча с «Реалом»
06 Февраля
23:39 · Франция. Лига 1
Президент «Лилля» подтвердил, что рассматривает вариант с продажей Ботмана
22:15 · Франция. Лига 1
«Лилль» - «ПСЖ» - 1:5 (закончен)
21:13 · Франция. Лига 1
«Брест» безвольно проиграл «Ренну»
19:42 · Германия. Бундеслига
Менье сравнил Холанна и Мбаппе
19:01 · Франция. Лига 1
«Реймс», «Страсбург» и «Клермон» победили всухую
18:53 · Франция. Лига 1
​«Украинского Винни Джонса» удалили после 9 минут в дебютном матче за «Бордо» - ранее он шутил о карточках 3
18:51 · Франция. Лига 1
Наставник «Лилля»: «Месси остаётся великим игроком, несмотря на возникшие проблемы во Франции»
16:59 · Франция. Лига 1
«Ланс» без шансов проиграл главному аутсайдеру
12:59 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» приглашает Асенсио для вероятной замены Мбаппе
12:42 · Франция. Лига 1
«Лилль» - «ПСЖ»: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции – 6 февраля 2022
01:45 · Франция. Лига 1
«Глор» - знаменитого баскетболиста высмеяли за публикацию о Неймаре
Все новости
Рекомендуем