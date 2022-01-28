«ПСЖ» летом хочет приобрести Рэшфорда

Французский «ПСЖ» всерьёз нацелился на приобретение нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Об этом сообщил у себя в «Твиттере» французский инсайдер Адриен Гренье.

Отметим, что контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» действует до 2023 года, а это значит, что уже следующим летом англичанин будет доступен по значительной скидке. На данный момент немецкий портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 85 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний Рэшфорд отметился 4 голами и одной голевой передачей в 13 матчах чемпионата Англии. В последнем матче своей команды против «Вест Хэма» Рэшфорд принёс «красным дьяволам» победу на последних минутах.