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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» летом хочет приобрести Рэшфорда

28 Января 2022 • 19:48 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
4.35 3.75 1.80
06.02 22:45

Французский «ПСЖ» всерьёз нацелился на приобретение нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Об этом сообщил у себя в «Твиттере» французский инсайдер Адриен Гренье.

Отметим, что контракт Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» действует до 2023 года, а это значит, что уже следующим летом англичанин будет доступен по значительной скидке. На данный момент немецкий портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 85 миллионов евро.

В этом сезоне 24-летний Рэшфорд отметился 4 голами и одной голевой передачей в 13 матчах чемпионата Англии. В последнем матче своей команды против «Вест Хэма» Рэшфорд принёс «красным дьяволам» победу  на последних минутах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Маркус Рэшфорд
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ЛИЛЛЬ ПСЖ
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