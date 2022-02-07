Мбаппе высказался об игре Месси

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о взаимодействии с аргентинским форвардом Лионелем Месси после разгромной победы над «Лиллем» (5:1).

«Игра идет лучше, когда Месси располагается в центре. Ему нужно чаще быть на мяче, чтобы чувствовать игру. Это отличная позиция для него, он обладает свободой и может совершать рывки на скорости. Сейчас у нас все хорошо, но нужно еще найти место для Неймара. Он является важным игроком для команды», - передает слова Килиана GFFN.

На счету Месси два гола и шесть результативных передач в 13 поединках чемпионата Франции. Он присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года.