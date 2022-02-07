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Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе высказался об игре Месси

07 Февраля 2022 • 13:46 Комментировать
Лилль
1:5
ПСЖ
окончен

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о взаимодействии с аргентинским форвардом Лионелем Месси после разгромной победы над «Лиллем» (5:1).

«Игра идет лучше, когда Месси располагается в центре. Ему нужно чаще быть на мяче, чтобы чувствовать игру. Это отличная позиция для него, он обладает свободой и может совершать рывки на скорости. Сейчас у нас все хорошо, но нужно еще найти место для Неймара. Он является важным игроком для команды», - передает слова Килиана GFFN.

На счету Месси два гола и шесть результативных передач в 13 поединках чемпионата Франции. Он присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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