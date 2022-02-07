Почеттино похвалил игроков «ПСЖ» после разгрома «Лилля»

Аргентинский наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино пообщался с представителями СМИ после разгромной победы над «Лиллем» в матче 23-го тура Лиги 1. Парижский коллектив отпраздновал победу над счетом 5:1.

«Это была хорошая игра, я доволен результатом. Поздравляю своих подопечных с этим успехом. В команде собраны прекрасные исполнители. Счастлив за них», - передает слова специалиста пресс-служба французского гранда.

Благодаря вчерашней победе «ПСЖ» закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Отрыв команды Почеттино от ближайшего конкурента составляет 13 баллов.