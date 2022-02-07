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Чемпионат Франции. 1 лига

Почеттино похвалил игроков «ПСЖ» после разгрома «Лилля»

07 Февраля 2022 • 09:35 Комментировать
Лилль
1:5
ПСЖ
окончен

Аргентинский наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино пообщался с представителями СМИ после разгромной победы над «Лиллем» в матче 23-го тура Лиги 1. Парижский коллектив отпраздновал победу над счетом 5:1.

«Это была хорошая игра, я доволен результатом. Поздравляю своих подопечных с этим успехом. В команде собраны прекрасные исполнители. Счастлив за них», - передает слова специалиста пресс-служба французского гранда.

Благодаря вчерашней победе «ПСЖ» закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Отрыв команды Почеттино от ближайшего конкурента составляет 13 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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