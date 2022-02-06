«Глор» - знаменитого баскетболиста высмеяли за публикацию о Неймаре

Леброн Джеймс, лидер баскетбольного «Лос-Анджелес Лейкерс», был высмеян болельщиками из-за того, что после просмотра фильма о Неймаре, созданного компанией Netflix совместно с Uninterrupted (компанией, среди владельцев которой числится и сам Леброн), баскетболист решил продемонстрировать, насколько он впечатлен персоной бразильца.

- О Неймар! Неймар! - написал под видео Леброн.

Но его тут же высмеяли другие пользователи, которые сочли, что Леброн просто рекламирует очередной фильм, а на самом деле мало что понимает в футболе.

- Сегодня сказал «Неймар», завтра обозначит Роналду, потом напишет «Месси», - этот комментарий одного из пользователей лучше всего отражает суть недовольства, так как ранее Леброн, если его спрашивали о любимом футболисте, мог назвать Ибрагимовича или Месси, но ни разу не упоминал Неймара.