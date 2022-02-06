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«Глор» - знаменитого баскетболиста высмеяли за публикацию о Неймаре

06 Февраля 2022 • 01:45 Комментировать
Лилль
...
ПСЖ
4.20 3.80 1.83
Через 20 ч. 47 мин.

Леброн Джеймс, лидер баскетбольного «Лос-Анджелес Лейкерс», был высмеян болельщиками из-за того, что после просмотра фильма о Неймаре, созданного компанией Netflix совместно с Uninterrupted (компанией, среди владельцев которой числится и сам Леброн), баскетболист решил продемонстрировать, насколько он впечатлен персоной бразильца.

- О Неймар! Неймар! - написал под видео Леброн.

Но его тут же высмеяли другие пользователи, которые сочли, что Леброн просто рекламирует очередной фильм, а на самом деле мало что понимает в футболе.

- Сегодня сказал «Неймар», завтра обозначит Роналду, потом напишет «Месси», - этот комментарий одного из пользователей лучше всего отражает суть недовольства, так как ранее Леброн, если его спрашивали о любимом футболисте, мог назвать Ибрагимовича или Месси, но ни разу не упоминал Неймара.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Леброн Джеймс
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