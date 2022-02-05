​«ПСЖ» рассказал о состоянии Неймара, Рамоса и других травмированных

На официальном сайте «ПСЖ» была опубликована сводка о состоянии игроков, у которых имеются проблемы со здоровьем.

Неймар в ближайшие двое суток будет работать в тренажёрном зале, прежде чем продолжить частичные занятия в общей группе.

Серхио Рамос работает в закрытом помещении и возобновит беговую работу на следующей неделе.

Джорджиньо Вейналдум работает индивидуально и возобновит работу в общей группе на следующей неделе после проверки медиков.

Мауро Икарди проходит лечение из-за боли в левой ноге. Состояние игрока переоценят в начале новой недели.

Кейлор Навас после возвращения из сборной тренируется в зале по индивидуальной программе.

В воскресенье, 6 февраля, «ПСЖ» сыграет против «Лилля».