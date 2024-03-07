Стало известно, перейдёт ли Модрич в «Галатасарай»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не станет новым игроком турецкого «Галатасарая». Об этом сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Галатасарай» проявляет интерес к 38-летнему хорватскому хавбеку. Однако, по данным источника, эта информация не является достоверной и никакого трансфера в Турцию не будет.

В текущем сезоне Модрич провел 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет шесть ассистов.

Трудовой договор хорватского футболиста с «Реалом» истекает предстоящим летом.