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Стало известно, перейдёт ли Модрич в «Галатасарай»

07 Марта 2024 • 17:34 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
10.03 20:30

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не станет новым игроком турецкого «Галатасарая». Об этом сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Галатасарай» проявляет интерес к 38-летнему хорватскому хавбеку. Однако, по данным источника, эта информация не является достоверной и никакого трансфера в Турцию не будет.

В текущем сезоне Модрич провел 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет шесть ассистов.

Трудовой договор хорватского футболиста с «Реалом» истекает предстоящим летом.

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