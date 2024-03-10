Гюлер – шестой самый молодой автор гола «Реала» в Ла Лиге с начала века

Арда Гюлер забил свой первый гол за мадридский «Реал».

Турецкий футболист поразил ворота «Сельты» в компенсированное ко второму тайму время спустя всего пять минут после выхода на замену. Поединок за вершился со счётом 4:0. По данным Opta, Гюлер (19 лет и 14 дней) стал самым молодым автором гола «Реала» в рамках чемпионата Испании с начала 21 века, а также самым молодым турком, когда либо забивавшим за «сливочных» в турнире.

Сегодняшний матч стал лишь шестым для Арды Гюлера в составе «Реала». Игрок был приобретён у «Фенербахче» летом прошлого года.

Команда Карло Анчелотти возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги после 28 туров, на семь очков опережая «Жирону».