Испанские арбитры недовольны поведением игрока «Реала» Беллингема

Хавбек «Реала» Джуд Беллингем вызвал недовольство у арбитров чемпионата Испании.

Напомним, что англичанин был удалён в игре Ла Лиги с «Валенсией» (2:2) за то, что негодовал после свистка судьи Хесуса Хиля Мансано до навеса, который привёл к голу мадридцев на 99-й минуте.

В итоге футболиста дисквалифицировали на две игры за «неуважительное отношение к рефери», передаёт издание Marca.

Арбитры считают Беллингема игроком, не способствующим нормальной атмосфере на поле из-за своих протестов, которые выражаются эмоционально. Судьям не нравится, как англичанин к ним обращается, а также его тон.