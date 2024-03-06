Роналду поздравил «Реал» со 122-летием

Лучший бомбардир в истории мадридского «Реала» Криштиану Роналду поздравил свою бывшую команду с днём рождения. Напомним, сегодня «королевскому клубу» исполняется 122 года.

«Поздравляю вас со 122 годами истории, семья «мадридиста». Вперёд, Мадрид!», – написал Криштиану в социальных сетях.

Роналду в составе мадридского «Реала» четырежды становился обладателем Лиги чемпионов. Ещё один подобный трофей португальский ветеран выиграл в футболке «Манчестер Юнайтед» в 2008 году в Москве.

Роналду с 2009 по 2018 год провёл 438 матчей за «Реал», где отметился 450 голами и 131 ассистом.