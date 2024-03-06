Рамос поздравил «Реал» с днём рождения

Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поздравил «королевский клуб» с днём рождения. Напомним, команда из столицы Испании была основана 6 марта 1902 года.

«Поздравляю мадридский «Реал». 122 года эта команда пишет золотые страницы в истории футбола. Очень горд быть частью всего этого», – цитирует Рамоса Madrid Zone.

Напомним, Рамос в настоящий момент выступает в Испании за «Севилью». В этом сезоне центральный защитник уже дважды играл против «королевского клуба» в чемпионате.

Контракт Рамоса с «Севильей» истекает по окончании нынешнего сезона. Пока неизвестно, предложат ли андалузцы своему ветерану новое соглашение.