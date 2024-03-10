Кроос провёл 300-й матч в Ла Лиге за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в 300-й раз сыграл в матче Ла Лиги.

Немецкий футболист вышел на замену на 83-й минуте воскресного поединка против «Сельты», который завершился победой «сливочных» со счётом 4:0. Для Крооса, выступающего за «Реал» с 2014 года, это 300-й матч в рамках чемпионата Испании. Суммарно в этих встречах хавбек отметился 22 забитыми мячами и 71 результативной передачей.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги на счету Тони Крооса одно взятие ворот и семь ассистов в 27 играх за команду Карло Анчелотти. До перехода в мадридский «Реал» игрок выступал за мюнхенскую «Баварию».