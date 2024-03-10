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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос провёл 300-й матч в Ла Лиге за «Реал»

10 Марта 2024 • 22:31 Комментировать
Реал Мадрид
4:0
Сельта

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в 300-й раз сыграл в матче Ла Лиги.

Немецкий футболист вышел на замену на 83-й минуте воскресного поединка против «Сельты», который завершился победой «сливочных» со счётом 4:0. Для Крооса, выступающего за «Реал» с 2014 года, это 300-й матч в рамках чемпионата Испании. Суммарно в этих встречах хавбек отметился 22 забитыми мячами и 71 результативной передачей. 

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги на счету Тони Крооса одно взятие ворот и семь ассистов в 27 играх за команду Карло Анчелотти. До перехода в мадридский «Реал» игрок выступал за мюнхенскую «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
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