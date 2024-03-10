Гюлер впервые забил за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер отпраздновал свой первый гол за команду.

19-летний футболист отличился на 94-й минуте сегодняшнего матча Ла Лиги против «Сельты», установив на табло итоговый результат – 4:0. Примечательно, что турок вышел на замену всего за пять минут до взятия ворот – он заменил Винисиуса Жуниора.

Для Гюлера этот гол стал дебютным в цветах «сливочных» – потребовалось шесть матчей. В предыдущих пяти играх атакующий хавбек ни разу не отметился результативным действием.

Напомним, что Арда Гюлер перешёл в «Реал» летом прошлого года из «Фенербахче». Первую половину сезона игрок пропустил из-за травм.