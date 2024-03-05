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Анри: «Беллингем не побоялся давления в Испании, да и к тому же взял номер Зидана»

05 Марта 2024 • 10:53 Комментировать
Реал Мадрид
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Сельта
10.03 20:30

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Тьерри Анри оценил выступления полузащитника Джуда Беллингема за мадридский «Реал». Летом за 20-летнего англичанина было заплачено 103 миллиона евро.

«Мне повезло поиграть во многих топ-чемпионатах. Могу сказать, что в Англии футболистам довольно легко, но в Испании ты сталкиваешься совершенно с другим давлением и ожиданиями. Беллингем этого не побоялся, да и к тому же смело взял номер Зидана и начал праздновать голы в смелом стиле. Могу сказать, что Джуд большой молодец», – цитирует Анри Madrid Xtra.

Беллингем забил 16 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, что делает его лучшим бомбардиром турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
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