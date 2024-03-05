Анри: «Беллингем не побоялся давления в Испании, да и к тому же взял номер Зидана»

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» Тьерри Анри оценил выступления полузащитника Джуда Беллингема за мадридский «Реал». Летом за 20-летнего англичанина было заплачено 103 миллиона евро.

«Мне повезло поиграть во многих топ-чемпионатах. Могу сказать, что в Англии футболистам довольно легко, но в Испании ты сталкиваешься совершенно с другим давлением и ожиданиями. Беллингем этого не побоялся, да и к тому же смело взял номер Зидана и начал праздновать голы в смелом стиле. Могу сказать, что Джуд большой молодец», – цитирует Анри Madrid Xtra.

Беллингем забил 16 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, что делает его лучшим бомбардиром турнира.