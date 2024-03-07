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Миятович недоволен поведением игрока «Реала» Винисиуса

07 Марта 2024 • 19:41 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
10.03 20:30

Бывший футболист «Реала» Предраг Миятович недоволен поведением форварда мадридского клуба Винисиуса Жуниора.

На помним, что на 55-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:1) вингер «Реала» сфолил на Вилли Орбане в центральном круге, а затем толкнул его двумя руками в шею. Главный судья игры Давиде Масса показал бразильцу желтую карточку.

«Он должен найти способ успокоиться. В противном случае он никогда не станет легендарным игроком, независимо от того, насколько хорош он будет в плане футбола», – приводит слова Миятовича Cadena SER.
Ответный матч в Мадриде завершился со счетом 1:1. «Реал» одолел «РБ Лейпциг» по сумме двух поединков (2:1) и пробился в следующую стадию Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ла Лига Предраг Миятович Винисиус Жуниор ещё теги

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