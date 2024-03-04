Гуллит объяснил, почему Мбаппе может выбрать «Реал»: «Если он зовёт тебя, ты всегда говоришь «да»

Бывший футболист «Милана» и «Челси» Руд Гуллит поделился мнением о будущем форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе может перейти в «Реал»? Если мадридский клуб зовёт тебя, ты почти всегда говоришь «да», - приводит слова прославленного игрока издание As.

Также Гуллит добавил, что понимает возможный выбор французского бомбардира, так как с испанской командой больше шансов победить в крупнейших турнирах, в частности, в Лиге чемпионов, которая пока не покорилась нападающему.

Напомним, что ранее Мбаппе объявил о своём уходе из парижского клуба в конце сезона. Официально пока заявлялось, где продолжит карьеру Килиан.