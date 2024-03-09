«Лилль» не хочет продавать Йоро в «ПСЖ»

«Лилль» не хочет продавать своего центрального защитника Лени Йоро в стан прямых конкурентов, коим является «ПСЖ». По информации от журналиста Хосе Феликса Диаса, «доги» хотели бы продать 18-летнего футболиста в зарубежную команду.

По версии источника, фаворитом на трансфер Йоро является мадридский «Реал», который постепенно прогрессирует в переговорах с «Лиллем». Напомним, у Лени летом 2025 года истекает контракт с «догами». Игрок не хочет подписывать новое соглашение, поэтому клуб готов продать его летом по скидке.

Йоро также интересен лондонскому «Челси», которому нужен новый центральный защитник. Тьяго Силва наверняка покинет «Стэмфорд Бридж» по окончании сезона на правах свободного агента.