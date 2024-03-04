Кроос находится в шаге от продления контракта с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос находится в шаге от продления контракта со своим клубом. Об этом в социальных сетях сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации от источника, немец должен подписать со своим клубом новый контракт сроком на ещё один сезон. Напомним, нынешнее соглашение полузащитника истекает по окончании нынешней кампании.

Ранее Кроос объявил о возвращении в сборную Германии, в составе которой должен выступить на летнем чемпионате Европы. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 34-летний полузащитник отметился одним голом и семью результативными передачами.