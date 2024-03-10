Анчелотти оценил игру Гюлера после дебютного гола

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о выступлении полузащитника Арды Гюлера.

19-летний игрок забил свой первый мяч за «сливочных», отличившись в поединке Ла Лиги против «Сельты» (4:0). Юный турок провёл всего шесть матчей за «Реал» с момента перехода из «Фенербахче» прошлым летом. Всю первую половину сезона перспективный футболист пропустил из-за травм.

«Гюлер очень мало играл, но всегда был убеждён, что может что-то показать. Он показал свой талант. Арда – очень одарённый игрок, значительно прибавивший, играющий с большой интенсивностью. Его будущее – здесь, в «Реале», в этом нет сомнений», – приводит Madrid Xtra слова Анчелотти.