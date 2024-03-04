Уход Гюлера в аренду всё более вероятен

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер с высокой вероятностью отправится в аренду по окончании сезона.

19-летний футболист редко получает игровую практику в текущем сезоне, и главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, как уже сообщалось, считает целесообразным уход восходящей звезды в аренду. По сведениям известного инсайдера Маттео Моретто, клуб, похоже, поддержит итальянского рулевого в данном вопросе. Вероятность того, что «королевский клуб» на время расстанется с юным турком, стремительно растёт.

Арда Гюлер лишь пять раз появился на поле в нынешней кампании, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2029 года.