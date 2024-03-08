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Флорентино Перес: «Кто такой Мбаппе?»

08 Марта 2024 • 03:09 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
1 1.30 X 5.80 2 10.00
10.03 20:30

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес ушёл от ответа на вопросы о предстоящих трансферах клуба.

Ожидается, что грядущим летом ряды «Реала» пополнит Килиан Мбаппе, покидающий «Пари Сен-Жермен» свободным агентом. Также целью «королевского клуба» считается левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис.

Перес не стал комментировать потенциальный приход двух звёзд: «Кто такой Дэвис?» – ответил президент «Реала» болельщику, посоветовавшему подписать канадского футболиста. – «Придёт ли Мбаппе?» – также спросили у главы мадридского гранда. – «Кто такой Мбаппе?», – приводит Madrid Zone слова Переса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария ПСЖ Флорентино Перес Килиан Мбаппе Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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