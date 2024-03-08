Флорентино Перес: «Кто такой Мбаппе?»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес ушёл от ответа на вопросы о предстоящих трансферах клуба.

Ожидается, что грядущим летом ряды «Реала» пополнит Килиан Мбаппе, покидающий «Пари Сен-Жермен» свободным агентом. Также целью «королевского клуба» считается левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис.

Перес не стал комментировать потенциальный приход двух звёзд: «Кто такой Дэвис?» – ответил президент «Реала» болельщику, посоветовавшему подписать канадского футболиста. – «Придёт ли Мбаппе?» – также спросили у главы мадридского гранда. – «Кто такой Мбаппе?», – приводит Madrid Zone слова Переса.