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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Беллингем обратился к фанатам «Реала»

11 Марта 2024 • 20:31 Комментировать
Реал Мадрид
4:0
Сельта

Полузащитник Джуд Беллингем пропустил воскресный матч против «Сельты» по причине дисквалификации. Англичанин смотрел игру с трибуны стадиона «Сантьяго Бернабеу». Фанаты «Реала» поддержали игрока посредством баннера.

«Эй, Джуд! Мадридисты с тобой», - было написано на баннере.

В понедельник Беллингем опубликовал в социальных сетях несколько фотографий и сопроводил их текстом: «Не могу не улыбаться. Спасибо за любовь, мадридисты».

Как известно, Беллингем не был согласен со своей двухматчевой дисквалификацией за оскорбительные слова арбитру. Тем не менее, апелляцию «Реала» не удовлетворили.

Напомним, что «Реал» обыграл «Сельту» со счётом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем

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