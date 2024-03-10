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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» забил 4 мяча в ворота «Сельты»

10 Марта 2024 • 22:27 Комментировать (7)
Реал Мадрид
4:0
Сельта

В 28-м туре Ла Лиги «Реал» куражился в домашнем матче против «Сельты». Эдуардо Камавинга головой бил под перекладину на первых минутах - сэйв. В середине тайма угловой, голкипер выручил после удара Антонио Рюдигера и добивания Винисиуса, но бразилец все же открыл счет. Камавинга изловчился и опасно бил с радиуса штрафной - рядом со штангой. Родриго едва не наказал гостей за ошибку, но его удар вратарь парировал ногами. Под конец игры у «Реала» сработал еще один корнер. Рюдигер головой направил мяч в перекладину, мяч срикошетил в голкипера и оказался за ленточкой - 2:0. Контратака мадридцев с навесом Винисиуса, и Карлос Домингес срезал мяч в свои ворота - разгром. В последней атаке точку поставил Арда Гюлер - 4:0.

Чистый отрыв «Реала» от второго места составляет семь очков, «Сельта» - четвертая с конца.

Протокол игры  
Реал Мадрид4:0Сельта
(1:0) Винисиус Жуниор21'  
(2:0) Гуаита Висенте79'  
(3:0) Домингес Карлос88'  
(4:0) Гюлер Арда90'  
Лунин АндрейВаскес ЛукасРюдигер АнтониоНачо ФернандесМенди ФерланКамавинга Эдуардо  45' 89' (Гюлер Арда ( 89') Вальверде ФедерикоМодрич Лука 83' (Тчуамени Орельен ( 83') Диас Браим 83' (Кроос Тони ( 83') Родриго 75' (Хоселу Санмартин ( 75') Винисиус Жуниор  55' 89' (Себальос Дани ( 89')
Запасные: Карвахаль ДаниэльПиньейро ДиегоГарсия Франсиско IIIАррисабалага Кепа
Гуаита ВисентеМанкильо Хави  83'Старфельт КарлНуньес УнайСанчес Мануэль 60' (Серви Франко ( 60') Мингеса Оскар  55' 77' (Домингес Карлос ( 77') Пейнадо Франсиско 77' (Сотело Хьюго ( 77') Де ла Торре Лука  25'Бамба Джонатан 60' (Альенде Тадео ( 60') Аспас ЯгоЛарсен Йорген 83' (Дувикас Анастасиос ( 83')
Запасные: Родригес МигельВаскес КевинЖаилсон МаркесВильяр ИванПерес КарлесКаррильо КокеРодригес Хави
10 марта. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сельта

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Комментарии (7) Все комментарии
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Sergey999
10 Марта 2024 в 22:51
Глоток свежего воздуха после череды неуверенных игр. Родриго опять разочаровал, Вини ну хотя бы без истерек, норм отыграл. Модрич молодчага, просто красавчик. Рад за Гюлера, придаст уверенности забитый мяч. Менди это явный кандидат на выход, лучше того же Франа наигрывать. В общем похоже ничего особо в ЛЧ не светит, может сделать полный упор на Ла-Лигу?
Sparrow88
10 Марта 2024 в 22:58
Ну вот Ла Лигу просто обязаны брать, иначе это реально позором будет. Да и на ЛЧ не стоит забивать. С Лейпцигом конечно ужасно сыграли, но не считаю это приговором.
GlorReala
10 Марта 2024 в 22:38
очень рад за Гюлера..))
ингерман
10 Марта 2024 в 22:37
ай пасматрели 2-й тайм.. резалтам давольны.. аднака такую сельту дажэ сиськи абыграють.. хе..
Барсафобия
10 Марта 2024 в 22:36
счет 2:2 =)
Артур Измаилов
10 Марта 2024 в 22:30
Понравились Браим Диас, Камавинга и конечно же Модрич. По Родриго давно уже лавка плачет, Винисиус превратился в какую то истеричку.
Реал на сей раз не судью купил, а целую Сельту )) 2 автогола для Реала )
GlorReala
10 Марта 2024 в 22:32
а как сыграли замены в последнем голе Кроос, Себальос и Гюлер..))
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