«Реал» забил 4 мяча в ворота «Сельты»

В 28-м туре Ла Лиги «Реал» куражился в домашнем матче против «Сельты». Эдуардо Камавинга головой бил под перекладину на первых минутах - сэйв. В середине тайма угловой, голкипер выручил после удара Антонио Рюдигера и добивания Винисиуса, но бразилец все же открыл счет. Камавинга изловчился и опасно бил с радиуса штрафной - рядом со штангой. Родриго едва не наказал гостей за ошибку, но его удар вратарь парировал ногами. Под конец игры у «Реала» сработал еще один корнер. Рюдигер головой направил мяч в перекладину, мяч срикошетил в голкипера и оказался за ленточкой - 2:0. Контратака мадридцев с навесом Винисиуса, и Карлос Домингес срезал мяч в свои ворота - разгром. В последней атаке точку поставил Арда Гюлер - 4:0.

Чистый отрыв «Реала» от второго места составляет семь очков, «Сельта» - четвертая с конца.