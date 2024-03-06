Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Ювентус» хочет приобрести полузащитника «Реал Сосьедада»

06 Марта 2024 • 11:33 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
10.03 20:30

Туринский «Ювентус» нацелился на полузащитника «Реал Сосьедада». По информации от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» хочет пригласить в свои ряды капитана басков Микеля Мерино.

Источник сообщает, что вчера спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли присутствовал на матче «Реал Сосьедад» – «ПСЖ», чтобы понаблюдать за Мерино самостоятельно. Напомним, Микель отметился голом во вчерашнем поединке, но это не помогло его команде избежать поражения 1:2 и вылета из Лиги чемпионов.

На счету 27-летнего Мерино есть 19 матчей за сборную Испании. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги полузащитник отметился 3 голами и 3 результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Реал Сосьедад Микель Мерино ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Марта
11:33
«Ювентус» хочет приобрести полузащитника «Реал Сосьедада»
05 Марта
10:53
Анри: «Беллингем не побоялся давления в Испании, да и к тому же взял номер Зидана»
04 Марта
21:34
Гуллит объяснил, какими уникальными способностями обладает Анчелотти
21:23
Немецкие СМИ оценили вероятность перехода Дэвиса в «Реал»
21:14
Уход Гюлера в аренду всё более вероятен 1
19:32
«Реал» предложит 50 млн евро за защитника «Баварии»
17:11
Гуллит объяснил, почему Мбаппе может выбрать «Реал»: «Если он зовёт тебя, ты всегда говоришь «да»
12:01
Журналист Эду Гарсия: «Мансано признал, что допустил ошибку, не засчитав гол «Реала» 2
11:22
Кроос находится в шаге от продления контракта с «Реалом»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД СЕЛЬТА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит громкую продажу звезды команды ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб ​Игрок «Манчестер Сити»: Нельзя допустить, чтобы Клопп выиграл четыре трофея ​Только два тренера одержали больше побед в 50 стартовых играх Бундеслиги, чем Хаби Алонсо Важный игрок возвращается в состав «Спартака» Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард» Руни нашёл себе новую работу
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках»
Спортивные новости
Канарейкин — о провальной игре «Ак Барса» в плей-офф: «Внутри команды что-то не в порядке» Канарейкин назвал главную сенсацию в первом раунде плей-офф КХЛ «Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Марта
12:59 · Испания. Ла Лига
Рамос поздравил «Реал» с днём рождения
12:12 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби остаётся приоритетным кандидатом для «Барселоны»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего вратаря XXI века 1
11:33 · Испания. Ла Лига
«Ювентус» хочет приобрести полузащитника «Реал Сосьедада»
10:44 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» всё ещё хочет купить Гави
10:17 · Италия. Серия А
Дибала может продолжить карьеру в Мадриде
09:38 · Испания. Ла Лига
В состав «Барселоны» возвращается важный футболист
00:45 · Испания. Ла Лига
Педри рискует пропустить Евро-2024 1
05 Марта
23:26 · Германия. Бундеслига
Гримальдо назвал лучшего левого защитника последних лет
23:18 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» планирует выкупить только одного из пары Фелиш – Канселу 2 слухи
22:25 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике принял решение по «Барселоне» 1 слухи
22:02 · Германия. Бундеслига
Гримальдо: «Считаю Месси лучшим в истории» 1
21:52 · Испания. Ла Лига
Анчелотти нашёл сходство в игре Беллингема и Кака
20:58 · Испания. Ла Лига
Тренер «Спортинга» может возглавить испанский гранд
20:53 · Испания. Ла Лига
Пименов призвал Захаряна попробовать свои силы в другом европейском чемпионате 2
Все новости
Рекомендуем