«Ювентус» хочет приобрести полузащитника «Реал Сосьедада»

Туринский «Ювентус» нацелился на полузащитника «Реал Сосьедада». По информации от La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» хочет пригласить в свои ряды капитана басков Микеля Мерино.

Источник сообщает, что вчера спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли присутствовал на матче «Реал Сосьедад» – «ПСЖ», чтобы понаблюдать за Мерино самостоятельно. Напомним, Микель отметился голом во вчерашнем поединке, но это не помогло его команде избежать поражения 1:2 и вылета из Лиги чемпионов.

На счету 27-летнего Мерино есть 19 матчей за сборную Испании. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги полузащитник отметился 3 голами и 3 результативными передачами.