Анчелотти: «Если бы у меня была возможность, я бы не выпустил тот же состав на матч с «РБ Лейпцигом»

Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признал, что ошибся с выбором стартового состава на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом». Напомним, поединок завершился вничью 1:1, но по сумме двух игр «королевский клуб» смог выйти в четвертьфинал.

«Если бы у меня была возможность, я бы не выпустил тот же состав на матч с «РБ Лейпцигом». Вовсе нет. Когда критика является справедливой, ты должен её принять. Свист трибун «Сантьяго Бернабеу» был заслуженным», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов «Реал» узнает в следующую пятницу, когда состоится жеребьёвка.