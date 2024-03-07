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Анчелотти объяснил, почему заменил Камавинга после первого тайма матча с «РБ Лейпцигом»

07 Марта 2024 • 13:01 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
10.03 20:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему заменил полузащитника Эдуардо Камавинга после первого тайма ответного матча с «РБ Лейпцигом» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Замена Камавинга была тактической. Если бы мне хотелось снять с игры всех, кто был плох, я бы даже поменял тренера», – сказал Анчелотти на пресс-конференции после матча.

Напомним, «Реал» вчера сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» со счётом 1:1. Команда Анчелотти добыла путёвку в четвертьфинал благодаря победе 1:0 в первом матче на выезде.

Соперника по четвертьфиналу «Реал» узнает 15 марта, когда в Ньоне состоится жеребьёвка.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Эдуардо Камавинга ещё теги

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