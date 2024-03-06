Беллингем дисквалифицирован на два матча в Ла Лиге

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем не сможет помочь своей команде в ближайших двух матчах чемпионата Испании. По информации от Marca, руководство Ла Лиги дисквалифицировано футболиста на два матча.

Напомним, в последнем туре чемпионата Беллингем забил победный гол «Реала» в матче против «Валенсии», но взятие ворот состоялось спустя пару секунд после финального свистка. Англичанин начал эмоционально спорить с арбитром, за что получил красную карточку. Ла Лига решила дисквалифицировать игрока на два матча за этот проступок.

Беллингем остаётся лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 16 голами в активе.