Журналист Эду Гарсия: «Мансано признал, что допустил ошибку, не засчитав гол «Реала»

Журналисту Эду Гарсии из Radioestadio Noche удалось пообщаться с главным арбитром поединка между «Валенсией» и мадридским «Реалом» Хесусом Хилем Мансано. Напомним, спустя пару секунд после финального свистка судьи «Реал» забил победный гол, который не был засчитан. Матч в итоге закончился вничью 2:2. После игры красную карточку за споры получил автор незасчитанного гола в лице Джуда Беллингема.

«Мне удалось сегодня пообщаться с Хесусом Хилем Мансано. Могу сказать, что он признаёт свою ошибку и знает, что был не прав. Тем не менее, сейчас он чувствует себя довольно спокойно», – сказал Гарсия.