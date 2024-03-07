Тчуамени: «Я ничего не говорил Мбаппе о переходе в «Реал»

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени рассказал, обсуждал ли с нападающим Килианом Мбаппе трансфер на «Сантьяго Бернабеу». Напомним, оба футболиста выступают за национальную сборную Франции.

«Мбаппе? Я ему ничего не говорил Я не знал о его уходе. Теперь я знаю об этом, но больше ничего не могу сказать, ведь мне ничего неизвестно. Мне нужно попросить президента, чтобы он сам вышел и рассказал вам о ситуации», – цитирует Тчуамени Canal Plus.

Мбаппе точно станет свободным агентом ближайшим летом. Фаворитом на трансфер французского форварда является именно «Реал».