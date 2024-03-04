Гуллит объяснил, какими уникальными способностями обладает Анчелотти

Экс-игрок «Милана» Руд Гуллит поделился мнением о наставнике мадридского «Реала» Карло Анчелотти.
«Карло может работать с уникальными футболистами, которые имеют эго. Эта способность важна в европейских топ-клубах», - приводит слова Гуллита издание As.
Также Руд считает, что итальянский специалист очень подкован тактически. Он умеет расставить фантастических игроков по своим местам. По мнению Гуллита, это дар.
Добавим, что после 27 туров в чемпионате Испании «сливочные» находятся на первой позиции турнирной таблицы, опережая «Жирону» на семь очков. В активе мадридцев 66 баллов.
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