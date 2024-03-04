Гуллит объяснил, какими уникальными способностями обладает Анчелотти

Экс-игрок «Милана» Руд Гуллит поделился мнением о наставнике мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Карло может работать с уникальными футболистами, которые имеют эго. Эта способность важна в европейских топ-клубах», - приводит слова Гуллита издание As.

Также Руд считает, что итальянский специалист очень подкован тактически. Он умеет расставить фантастических игроков по своим местам. По мнению Гуллита, это дар.