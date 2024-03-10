Модрич останется в «Реале» только в том случае, если поймёт, что заслуживает новый контракт

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич останется в «королевском клубе» только при одном условии. По информации от Diario AS, 38-летний хорват останется только в том случае, если поймёт, что заслуживает новый контракт.

Сообщается, что победный гол в ворота «Севильи» изменил настроение Модрича. Опытный полузащитник в оставшейся части сезона намерен выложиться на максимум и доказать себе, что заслуживает остаться в «Реале» как минимум ещё на одну кампанию

Ранее сообщалось, что «Реал» предложил Луке роль ассистента Карло Анчелотти, но полузащитник отказался от этой возможности, так как пока не хочет завершать карьеру.