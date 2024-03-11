Гюлер – о первом голе за «Реал»: «Надеюсь, теперь всё наладится»

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер поделился впечатлениями после дебютного гола за команду.

19-летний турок вышел на замену на 89-й минуте матча Ла Лиги против «Сельты» (4:0), а уже на 94-й поразил ворота соперников. Теперь на счету юного футболиста один забитый мяч в шести поединках за «сливочных».

«Очень рад своему первому голу. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Надеюсь, впереди ещё много голов, и я буду усердно работать ради этого.

Пока что это трудный сезон для меня, но я надеюсь, что всё наладится после сегодняшнего матча. Я очень рад быть здесь. «Реал» – лучший клуб мира, и я верю, что у меня есть необходимые качества и характер, чтобы преодолеть трудности», – приводит Madrid Xtra высказывания Гюлера.