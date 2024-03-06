«Реал» подаст апелляцию на двухматчевую дисквалификацию Беллингема

Мадридский «Реал» намерен обжаловать решение руководства испанской Ла Лиги дисквалифицировать полузащитника Джуда Беллингема на два матча. Об этом сообщает журналист Карло Родригес в социальных сетях.

Напомним, Беллингем получил красную карточку за споры с арбитром после матча с «Валенсией». Через пару секунд после финального свистка Джуд забил в ворота «летучих мышей», но взятие ворот не было засчитано. По этой причине англичанин вступил в перепалку с арбитром, за что и получил красную карточку.

Гол Беллингема мог принести «Реалу» победу над «Валенсией», но в конечном итоге поединок завершился вничью 2:2.