«Иначе он никогда не станет легендой»: Миятович дал ценный совет Винисиусу

Бывший футболист «Реала» Предраг Миятович высказался о форварде мадридской команды Винисиусе Жуниоре. По мнению экс-игрока «сливочных», бразилец должен стать более спокойным.

«Винисиус должен найти способ успокоиться. Иначе он никогда не станет легендарным футболистом, независимо от того, насколько хорошо он будет показывать себя на футбольном поле. Винисиус – непредсказуемый игрок, и это хорошо, но дело в том, что он непредсказуем даже для своих партнёров по команде», - сказал Миятович Cadena SER.

В сезоне 2023/2024 Винисиус Жуниор провёл 26 матчей, в которых записал на свой счёт 15 голов и семь голевых передач.