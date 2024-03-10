​Винисиус и Модрич – в основе «Реала» на матч против «Сельты»

В воскресенье вечером «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Сельты». Наставник мадридской команды Карло Анчелотти включил в стартовый состав таких футболистов:

Лунин, Васкес, Рюдигер, Начо, Менди, Камавинга, Модрич, Вальверде, Браим Диас, Родриго, Винисиус Жуниор.

Стоит отметить, что Джуд Беллингем пропускает игру из-за дисквалификации.

Матч Ла Лиги между «Реалом» и «Сельтой» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. В случае победы команда Анчелотти увеличит отрыв от ближайшего преследователя до семи очков.