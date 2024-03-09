«Реал» приближается к трансферу защитника из Лиги 1

Мадридский «Реал» постепенно приближается к трансферу центрального защитника из французской Лиги 1. Как сообщает журналист Хосе Феликс Диас, «королевский клуб» продвигается в переговорах по трансферу Лени Йоро из «Лилля».

Если верить источнику, сейчас всё идёт к тому, что летом 18-летний француз присоединится к «Реалу». Отметим, что контракт талантливого защитника с «Лиллем» истекает летом 2025 года, но «сливочные» хотят оформить трансфер в ближайшее межсезонье по скидке.

Отметим, что Йоро ранее был интересен таким клубам, как «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси». В этом розыгрыше чемпионата Франции защитник отметился двумя голами в 23 матчах.