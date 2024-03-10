Камавинга ответил, боится ли «Реал» встречи с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга рассказал, боится ли его команда встречи с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, обе команды уже обеспечили себе выход в эту стадию турнира.

«Матч против «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов? Это вполне возможно. Боимся ли мы их? Мы никого не боимся», – сказал Камавинга в интервью Telefoot.

Главная звезда «ПСЖ» в лице нападающего Килиана Мбаппе с большой долей вероятности окажется летом в мадридском «Реале». Тем не менее, в четвертьфинале Лиги чемпионов француз может принять участие в игре против будущей команды, если жеребьёвка сведёт «ПСЖ» и «Реал» вместе.