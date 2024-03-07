Ольмо прокомментировал вылет «РБ Лейпцига» из Лиги чемпионов от «Реала»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала от мадридского «Реала». Вчерашняя игра на «Сантьяго Бернабеу» завершилась вничью 1:1, но «Реал» прошёл дальше за счёт победы в первом матче.

«Мы были очень близки, у нас были моменты, но это футбол. Мы вылетели из Лиги чемпионов, а соперник прошёл дальше», – цитирует воспитанника каталонской «Барселоны» Madrid Xtra.

На последних минутах вчерашнего матча Ольмо мог перевести игру в овертайм, но после его удара мяч попал в перекладину. В этом розыгрыше Бундеслиги Дани отметился тремя голами и четырьмя ассистами.