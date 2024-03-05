Анчелотти нашёл сходство в игре Беллингема и Кака

Наставник «Реала» Карло Анчелотти сравнил хавбека мадридского клуба Джуда Беллингема и бывшего полузащитника «сливочных» Кака.

По мнению итальянского специалиста, футболисты похожи по манере игры. Тренер считает, что оба игрока обладают универсальностью и могут выступать на разных позициях.

«Сейчас игрок на этой позиции более разносторонний. Он уже не специализируется на чём-то одном, а может делать разнообразные вещи», – приводит слова Анчелотти Calciomercato.

Напомним, что Кака выступал за «Реал» с 2009 по 2013 год. Всего он провёл за испанскую команду 120 встреч, отличившись 29 забитыми мячами и 39 ассистами.