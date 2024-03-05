Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти нашёл сходство в игре Беллингема и Кака

05 Марта 2024 • 21:52 Комментировать
Реал Мадрид
...
Сельта
10.03 20:30

Наставник «Реала» Карло Анчелотти сравнил хавбека мадридского клуба Джуда Беллингема и бывшего полузащитника «сливочных» Кака.

По мнению итальянского специалиста, футболисты похожи по манере игры. Тренер считает, что оба игрока обладают универсальностью и могут выступать на разных позициях.

«Сейчас игрок на этой позиции более разносторонний. Он уже не специализируется на чём-то одном, а может делать разнообразные вещи», – приводит слова Анчелотти Calciomercato.

Напомним, что Кака выступал за «Реал» с 2009 по 2013 год. Всего он провёл за испанскую команду 120 встреч, отличившись 29 забитыми мячами и 39 ассистами.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Кака Ла Лига Джуд Беллингем ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Марта
10:53
Анри: «Беллингем не побоялся давления в Испании, да и к тому же взял номер Зидана»
04 Марта
21:34
Гуллит объяснил, какими уникальными способностями обладает Анчелотти
21:23
Немецкие СМИ оценили вероятность перехода Дэвиса в «Реал»
21:14
Уход Гюлера в аренду всё более вероятен 1
19:32
«Реал» предложит 50 млн евро за защитника «Баварии»
17:11
Гуллит объяснил, почему Мбаппе может выбрать «Реал»: «Если он зовёт тебя, ты всегда говоришь «да»
12:01
Журналист Эду Гарсия: «Мансано признал, что допустил ошибку, не засчитав гол «Реала» 2
11:22
Кроос находится в шаге от продления контракта с «Реалом»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД СЕЛЬТА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей «Реал» готовит громкую продажу звезды команды Судья объяснил скандальное удаление Беллингема ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» «Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией» ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей Как фактор «Барселоны» может помешать Холанну стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги Мусиала отказался продлевать контракт с «Баварией», игрок хочет в АПЛ
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов
Спортивные новости
«Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Марта
22:25 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике принял решение по «Барселоне» слухи
22:02 · Германия. Бундеслига
Гримальдо: «Считаю Месси лучшим в истории»
21:52 · Испания. Ла Лига
Анчелотти нашёл сходство в игре Беллингема и Кака
20:58 · Испания. Ла Лига
Тренер «Спортинга» может возглавить испанский гранд
20:53 · Испания. Ла Лига
Пименов призвал Захаряна попробовать свои силы в другом европейском чемпионате 1
20:49 · Испания. Ла Лига
В «Динамо» не считают переход Захаряна в «Реал Сосьедад» ошибкой
18:35 · Испания. Ла Лига
​Рианчо ответил, нужно ли Захаряну возвращаться в РПЛ
18:06 · Испания. Ла Лига
«Барселона» начала переговоры с Кубарси по новому контракту слухи
16:58 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Барселоны» Рафинья интересен «Челси» и «Ньюкаслу»
16:37 · Испания. Ла Лига
Камавинга ответил, является ли «Реал» фаворитом на победу в Лиге чемпионов
16:30 · Испания. Ла Лига
​В «Барселоне» возникло беспокойство из-за Педри
16:07 · Испания. Ла Лига
Гризманн сможет сыграть с «Интером» слухи
15:46 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Мы поговорили с Дьякаби и увидели его в хорошем расположении духа»
15:40 · Испания. Ла Лига
Мостовой считает, что Захарян должен остаться в «Реал Сосьедаде»
15:40 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «Реал» - лучший клуб для работы»
Все новости
Рекомендуем